В Петербурге провели рейд по выявлению незаконных мигрантов на стройке

В Петербурге мигранты прятались на стройке во время рейда полиции.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 фев — РИА Новости. Полиция Петербурга провела рейд по выявлению нарушений миграционных законов на стройке жилого комплекса в центре города, где некоторые иностранные граждане пытались скрыться от правоохранителей в квартирах и на чердаке, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Согласно релизу ведомства, рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства и возможного использования нелегальной рабочей силы прошел на территории строящегося жилого комплекса на Лермонтовском проспекте, 54.

«Часть иностранных рабочих, занятых в качестве маляров и штукатуров, при появлении стражей правопорядка попыталась скрыться. Некоторые прятались в помещениях квартир, где ведутся отделочные работы. Один из мигрантов укрылся прямо в дверном проёме, а кто-то попытался переждать проверку на чердаке», — рассказали в полиции.

Всего в рамках рейда было проверено 112 иностранных граждан. По итогам мероприятия выявлено 28 нарушителей миграционного законодательства, которые были доставлены в отделы полиции и привлечены к административной ответственности.

«Проверочные мероприятия, направленные на пресечение нарушений миграционного законодательства, будут продолжены», — обещают в региональном главке МВД.