В Петербурге провели рейд по выявлению незаконных мигрантов на стройке

«Часть иностранных рабочих, занятых в качестве маляров и штукатуров, при появлении стражей правопорядка попыталась скрыться. Некоторые прятались в помещениях квартир, где ведутся отделочные работы. Один из мигрантов укрылся прямо в дверном проёме, а кто-то попытался переждать проверку на чердаке», — рассказали в полиции.