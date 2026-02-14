Ричмонд
На Кубани продолжаются поиски пропавшего накануне Рождества подростка

Вадим Мелихов ушёл из дома в станице Брюховецкой 6 января.

Источник: lizaalert.org

В Краснодарском крае больше месяца ищут пропавшего 16‑летнего подростка. По информации «КП‑Кубань», юноша ушёл из дома 6 января после ссоры с отцом и с тех пор не выходит на связь: не отвечает на звонки и не появляется в социальных сетях.

Родные обратились в правоохранительные органы, к поискам подключились сотрудники полиции и добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт».

По данным знакомых семьи, Вадим жил с отцом в станице Брюховецкой после развода родителей, и отношения между ними складывались непросто. По данным СМИ, за два дня до исчезновения мальчик вновь повздорил с папой.

Волонтёры провели масштабные поисковые работы:

  • обследовали окрестности станицы, преодолев в общей сложности 840 километров;
  • работали в сложных погодных условиях — по колено в снегу;
  • задействовали кинологов с собаками;
  • осмотрели заброшенные здания и другие потенциально опасные места.

Несмотря на все усилия, пока не удалось обнаружить ни одной значимой зацепки. Поисковые группы планируют новые выезды.

Приметы пропавшего: возраст — 16 лет, рост — 175 см, телосложение — среднее, волосы — светло‑русые, глаза — серо‑голубые.

В день исчезновения мальчик был одет в чёрную куртку, тёмно‑серые джинсы и белые кроссовки.

Полиция подтверждает, что поиски продолжаются. Любую информацию о местонахождении Вадима Мелихова можно передать на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» по телефону: 8‑800‑700‑54‑52.