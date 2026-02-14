На Кубани продолжаются поиски пропавшего накануне Рождества подростка

В Краснодарском крае больше месяца ищут пропавшего 16‑летнего подростка. По информации «КП‑Кубань», юноша ушёл из дома 6 января после ссоры с отцом и с тех пор не выходит на связь: не отвечает на звонки и не появляется в социальных сетях.