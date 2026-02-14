На 22-м км МКАД произошло ДТП с несколькими автомобилями

МОСКВА, 14 февраля /ТАСС/. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 22-го км МКАД в районе Юго-Восточного лесопарка. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
«На внешней стороне 22-го км МКАД (в районе Юго-Восточного лесопарка) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей», — говорится в сообщении.
На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших уточняются.
В районе ДТП движение транспорта затруднено. Водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты.