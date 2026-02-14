Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На 22-м км МКАД произошло ДТП с несколькими автомобилями

Информация о пострадавших уточняется.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 февраля /ТАСС/. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 22-го км МКАД в районе Юго-Восточного лесопарка. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

«На внешней стороне 22-го км МКАД (в районе Юго-Восточного лесопарка) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей», — говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших уточняются.

В районе ДТП движение транспорта затруднено. Водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты.