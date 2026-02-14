Ричмонд
Женщина-водитель погибла в ДТП на ЕКАД

В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП на 40-м километре Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД), сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

Источник: Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель автомобиля «Хонда» не справилась с управлением, допустила выезд на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Тойота». В результате женщина-водитель «Хонды» погибла.

По данным ГИБДД, водитель «Тойоты» был доставлен в больницу с травмами. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводится проверка, в ходе которой устанавливаются причины выезда на встречную полосу, опрашиваются свидетели и собираются доказательства.

В Госавтоинспекции напомнили, что выезд на полосу встречного движения является крайне опасным действием, которое может привести к тяжелым последствиям. Автомобилистам рекомендовано соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и избегать резких маневров.