Женщина-водитель погибла в ДТП на ЕКАД

По данным ГИБДД, водитель «Тойоты» был доставлен в больницу с травмами. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводится проверка, в ходе которой устанавливаются причины выезда на встречную полосу, опрашиваются свидетели и собираются доказательства.