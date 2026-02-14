Ричмонд
Суд назначил трем мужчинам 15 суток ареста за блокирование входа в офис РКН

Суд назначил 15 суток мужчинам за блокирование вход в офис Роскомнадзора.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Таганский суд Москвы отправил на 15 суток в изолятор троих мужчин, которые заблокировали вход в офис Роскомнадзора замком от велосипеда, сообщили РИА Новости в суде.

«Постановлениями Таганского районного суда города Москвы назначены наказания в виде административных арестов сроком на 15 суток Чуянову Михаилу Сергеевичу, Кривяку Кириллу Дмитриевичу и Шакирову Григорию Рустамовичу, которые повесили на вход в здание Роскомнадзора велосипедный замок и плакат с лозунгами против ведомства», — сказал собеседник агентства.

Протоколы были составлены по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). Таким образом правонарушители проводили акцию против политики ведомства по замедлению работы онлайн-платформ и мессенджеров.