14 февраля простятся с погибшим охранником техникума

Анапа прощается с охранником техникума Николаем Замараевым, ценой своей жизни спасшим учащихся и преподавателей от студента с ружьем. Подозреваемый в убийстве, равно как и подстрекавший его друг, находится в СИЗО. Есть вопросы у следствия и к владельцу ружья, ставшего орудием преступления. Люди несут цветы к организованному у техникума мемориалу и вспоминают, каким человеком был спасший множество жизней «дядя Коля».
Принял удар на себя
Трагедия произошла 11 февраля. 17-летний студент второго курса Илья пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем ТОЗ-34ЕР и разгрузкой с 15-ю патронами. Перед преступлением он списался со знавшим о его планах другом, уточнив, много ли у входа людей.
Первой пострадала библиотекарь учебного заведения. Женщина получила тяжелое ранение, позже санавиацией ее доставили в краевую больницу. Увидевший это по камерам видеонаблюдения 55-летний охранник не терял ни минуты, сразу же заблокировав дверь.
Подросток стал стрелять через нее. В результате были ранены Замараев и один из находившихся позади него студентов. Сделанные с близкого расстояния из гладкоствольного ружья выстрелы не оставили охраннику шансов.
Несмотря на наличие бронежилета и экстренную госпитализацию, врачи не смогли спасти героя — «дядя Коля», как его называли студенты, скончался. При этом свой долг он выполнил до конца, несмотря на тяжелое ранение, успев нажать тревожную кнопку и по рации передать информацию о нападении второму пункту охраны.
Директор техникума Евгения Пономарева отметила, что именно правильные и четкие действия сотрудника охраны помогли спасти многие жизни и задержать злоумышленника.
Возбуждены уголовные дела, ведется следствие. Злоумышленника на два месяца поместили под арест. Следователи выяснили, что подготовка к нападению на учебное заведение велась с ноября прошлого года. Соучастником по делу проходит друг арестованного.
«Подозреваемый различными способами, в том числе путем провокации, стал склонять его к совершению особо тяжких преступлений», — говорится в релизе пресс-службы краевого следкома.
«До конца жизни буду молиться»
Трагедия потрясла курортный город.
«Город у нас небольшой, и это шок для всех. Когда смотришь по телевизору, это одно, а когда рядом с тобой, когда там учатся дети знакомых — это совсем другое. И очень страшно», — прокомментировала Раиса Караваева.
Благодаря мужеству Николая Замараева у злоумышленника не получилось повторить керченскую историю с множеством погибших. Студенты называли его просто — дядя Коля.
«Дядю Колю все знали. Самый лучший охранник. Очень добрый и отзывчивый. Не удивлена, что он встал на защиту. Очень жалко его», — рассказала учащаяся техникума Анна (имя изменено).
«Моя дочь — студентка этого техникума. Николай спас моего ребенка тоже. Низкий поклон родным и близким. Николаю вечная память и бесконечная материнская благодарность. До конца жизни буду молиться о нем», — написала в соцсетях Елена Пономарева.
Люди благодарны мужчине, щитом ставшему на пути человека с ружьем и предлагают увековечить этот героический поступок, назвав именем Николая Замараева улицу. Уроженка Кубани, главный редактор RT Маргарита Симоньян решила передать семье погибшего премию имени Тиграна Кеосаяна в сумме 1 млн рублей.
Таких мало
Николай любил детей, гулял с собакой, ухаживал за матерью — инвалидом первой группы и ждал встречи с недавно родившимся у живущей в Ростове дочери внуком Арсением.
Больше десяти лет назад он снова создал семью. Как «АиФ-Юг» рассказал пасынок Александр Бирюков, отчим с детства занимался спортом — сначала учился в школе со спортивным уклоном, а с 12 лет учился в спортивном интернате в Ростове. Он много тренировался и достиг звания мастера спора по спортивной гимнастике. Мечтал стать тренером, но жизнь внесла свои коррективы.
В Ростове он женился, родилась дочь Вероника. Когда семья распалась, вернулся в родную Анапу, но связи с дочкой не терял. Подрабатывал на стройке, посещал спортзал, любил погонять мяч с молодежью. Он вообще умел находить с подростками общий язык и прекрасно с ними ладил.
Александр охарактеризовал отчима как доброго и отзывчивого человека. В охрану Николай устроился в 2018 году. Работал на разных объектах, затем попал в техникум.
«Очень нравилось работать с молодежью. Был с ними строг, но по-отцовски, подолгу мог про них рассказывать. Я думаю, ребята относились к нему также, это было видно по улыбкам на их лицах», — рассказывает Александр.
Мужчина отметил, что отношения с отчимом были дружеские, он называл его Колей, а тот всегда был готов помочь.
«Я понимаю, что таких людей очень мало, которые готовы, не задумываясь, рисковать своей жизнью ради других», — поделился мужчина.
О злоумышленнике
О решившемся на преступление подростке известно немного. Родители в разводе, отец злоупотребляет алкоголем. С ним юноша давно не общался. Есть старший брат.
По словам знакомых, раньше Илья был веселым парнем, но позже стал постить в соцсети контент про вооруженные нападения на учебные заведения, ролики про стрельбу по людям и кадры нападения в Керчи.
Не так давно название канала сменилось на «Невиновных не будет», а в ленте появилось видео про стрельбу в Перми. Плейлист и статусы были соответствующими.
По данным региональной прокуратуры, подросток систематически не посещал занятия, и не сдавал экзамены во время последней сессии. Сотрудники надзорного ведомства выяснят, почему замеченный в девиантном поведении несовершеннолетний не состоял на профилактическом учете.