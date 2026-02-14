Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения двух тел в Павлодарской области

В пресс-службе акима Баянаульского района сообщили, что из-за длительного отсутствия одного из членов семьи на приеме у врача и отказа родственников впускать представителей государственных органов в дом, 13 февраля после получения специализированных санкций полицейские смогли попасть на территорию. Там, на участке с двумя частными домами, были обнаружены тела двух погибших.