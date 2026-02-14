Бастрыкин заинтересовался историей с травмированием ребёнка в Ленобласти

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклада о ходе и результатах расследования уголовного дела о травмировании восьмилетнего жителя посёлка Кузнечного. Об этом сообщает ведомство.
По данным следствия, в феврале местная жительница продала ребёнку пиротехническое изделие. На следующий день он произвёл детонацию устройства и получил травму руки. Его госпитализировали.
СК России по Ленинградской области возбудил уголовное дело. Бастрыкин затребовал у руководителя регионального подразделения ведомства Сергея Сазина доклад об обстоятельствах ЧП. А по завершении расследования ждёт информацию о результатах. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.