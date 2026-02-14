Уфимец захотел сменить имидж и попал в неловкую ситуацию

Житель столицы Башкирии всегда носил кольцо на одном пальце. Но накануне решил сменить имидж и надел украшение на другую руку. К утру палец распух, посинел, кольцо не снимается. Самостоятельно справиться с последствиями своего решения не удалось, мужчина вызвал спасателей.
«Кольцо оказалось из прочного сплава — раскусить нельзя, так что спасателям пришлось доставать гравер и аккуратно пилить. Итог — палец спасен, кольцо снято, а главный урок на сегодня: с имиджем на ночь глядя лучше не экспериментировать», — отметили в пресс-службе Управления гражданской защиты города.