Уфимец захотел сменить имидж и попал в неловкую ситуацию

«Кольцо оказалось из прочного сплава — раскусить нельзя, так что спасателям пришлось доставать гравер и аккуратно пилить. Итог — палец спасен, кольцо снято, а главный урок на сегодня: с имиджем на ночь глядя лучше не экспериментировать», — отметили в пресс-службе Управления гражданской защиты города.