Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимец захотел сменить имидж и попал в неловкую ситуацию

Мужчине пришлось обратиться к спасателям.

Источник: Управление гражданской защиты Уфы

Житель столицы Башкирии всегда носил кольцо на одном пальце. Но накануне решил сменить имидж и надел украшение на другую руку. К утру палец распух, посинел, кольцо не снимается. Самостоятельно справиться с последствиями своего решения не удалось, мужчина вызвал спасателей.

«Кольцо оказалось из прочного сплава — раскусить нельзя, так что спасателям пришлось доставать гравер и аккуратно пилить. Итог — палец спасен, кольцо снято, а главный урок на сегодня: с имиджем на ночь глядя лучше не экспериментировать», — отметили в пресс-службе Управления гражданской защиты города.