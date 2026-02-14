Арестован бизнесмен, подозреваемый в даче взятки самарскому силовику на 14 млн рублей

По версии следствия, с 2021 по 2022 год Роман Мартынов вместе с соучастником Раилем Бадертдиновым, который также был бенефициаром указанных компаний, передал бывшему высокопоставленному силовику в качестве взятки земельный участок и жилой дом в Волжском районе общей стоимостью 14 млн руб.