Арестован бизнесмен, подозреваемый в даче взятки самарскому силовику на 14 млн рублей

По версии следствия, с 2021 по 2022 год Роман Мартынов вместе с соучастником Раилем Бадертдиновым, который также был бенефициаром указанных компаний, передал бывшему высокопоставленному силовику в качестве взятки земельный участок и жилой дом в Волжском районе общей стоимостью 14 млн руб.
За незаконное вознаграждение Евгений Мадов должен был оказывать покровительство организациям бизнесменов. Бывший полицейский и Раиль Бадертдинов были задержаны и арестованы.
Роман Мартынов скрылся от правосудия. После задержания следствие ходатайствовало об аресте бизнесмена. В субботу, 14 февраля, Самарский районный суд заключил Романа Мартынова под стражу.