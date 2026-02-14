Ричмонд
Бастрыкин разберется с невыдачей лекарств 8-летнему волгоградцу

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о ненадлежащем медицинском обеспечении ребенка-инвалида в Волгограде.

Источник: v102.ru

В информационный центр СК РФ обратилась жительница Волгограда, сообщили в СУ СК по Волгоградской области. Женщина пожаловалась на проблемы с получением лекарств и медизделий, положенных ее 8-летнему сыну-инвалиду, имеющего диагноз сахарный диабет.

Волгоградка сообщила, что необходимые лекарства и медицинские изделия выдаются ее сыну с систематическими задержками, что может привести к ухудшению здоровья ребенка. При этом жалобы на проблемы с получением жизненно необходимых препаратов не привели к результату.

В связи с поручением главы СК РФ в СУ СК России по Волгоградской области организована процессуальная проверка.