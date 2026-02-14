В Сочи турист угнал автомобиль, забравшись в него через багажник

Как рассказали в пресс-службе УВД Сочи, мужчина проводил время в компании нового знакомого. Когда алкоголь был выпит, приятель обратил внимание туриста на «легкую добычу». Угонщик пробрался в салон нестандартным способом — залез через багажник.
Правда, уехать мужчина далеко не смог: на первом же перекрестке пьяного водителя остановили сотрудники ДПС.
«Ранее судимый за аналогичные преступления приезжий теперь может снова отправиться в места лишения свободы на срок до пяти лет. Уголовное дело по статье 166 УК РФ “Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения” уже возбуждено», — добавили в правоохранительном ведомстве.