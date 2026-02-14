Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи турист угнал автомобиль, забравшись в него через багажник

Попытка угона произошла в микрорайоне Макаренко. 30-летний приезжий (житель Геленджика) проник в автомобиль Mitsubishi, стоявший у СТО с ключами в замке зажигания.

Источник: Российская газета

Как рассказали в пресс-службе УВД Сочи, мужчина проводил время в компании нового знакомого. Когда алкоголь был выпит, приятель обратил внимание туриста на «легкую добычу». Угонщик пробрался в салон нестандартным способом — залез через багажник.

Правда, уехать мужчина далеко не смог: на первом же перекрестке пьяного водителя остановили сотрудники ДПС.

«Ранее судимый за аналогичные преступления приезжий теперь может снова отправиться в места лишения свободы на срок до пяти лет. Уголовное дело по статье 166 УК РФ “Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения” уже возбуждено», — добавили в правоохранительном ведомстве.