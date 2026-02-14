Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Николаевская ТЭЦ аварийно остановила работу из-за сбоя в электроснабжении

На Николаевской ТЭЦ произошла авария из-за сбоя в электроснабжении.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Аварийная остановка произошла на Николаевской ТЭЦ в ночь на 14 февраля из-за сбоя в системе электроснабжения, сообщил глава региональной военной администрации Виталий Ким.

В ночь на 14 февраля украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в Николаеве исчез свет.

«Ночью… произошел сбой в системе электроснабжения… Произошла аварийная остановка Николаевской ТЭЦ», — написал Ким в своем Telegram-канале.

Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.