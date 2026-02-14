Николаевская ТЭЦ аварийно остановила работу из-за сбоя в электроснабжении

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Аварийная остановка произошла на Николаевской ТЭЦ в ночь на 14 февраля из-за сбоя в системе электроснабжения, сообщил глава региональной военной администрации Виталий Ким.
В ночь на 14 февраля украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в Николаеве исчез свет.
«Ночью… произошел сбой в системе электроснабжения… Произошла аварийная остановка Николаевской ТЭЦ», — написал Ким в своем Telegram-канале.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.