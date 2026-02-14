Ричмонд
Нижегородку оштрафовали за фотографию десятилетней давности

Женщина не думала, что на фото могут попасть запрещённые в России символы.

Нижегородку оштрафовали на одну тысячу рублей из-за фотографий, которые она сделала во время отдыха в Индии в 2016 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Внимание сотрудников правоохранительных органов привлекла фотография, размещённая на странице 52-летней нижегородки в социальной сети «ВКонтакте».

На фото запечатлены ворота в одном из местных храмов с изображением нацисткой символики, запрещённой на территории России.

Женщина в суде вину не признала. Она уверяла: просто фотографировала достопримечательности Индии, не думая, что на фото могут оказаться запрещённые к демонстрации в России символы.

В начале февраля Канавинский районный суд г. Н. Новгорода постановил оштрафовать нижегородку по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.