В Пермском крае матери погибшего солдата вернули деньги после мошенничества

В Сивинском районе Пермского края прокуратура защитила права местной жительницы, мать погибшего участника специальной военной операции, пострадавшей от действий мошенников.
Женщина перечислила более 2 миллионов рублей на счет подставного лица из Республики Татарстан, введённая в заблуждение мошенниками.
Прокуратура обратилась в суд с иском о возвращении незаконно полученных средств и начисленных процентов за пользование чужими деньгами. Суд полностью удовлетворил требования ведомства.
После того как решение суда вступило в силу, прокуратура возьмёт контроль за его исполнением.