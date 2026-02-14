Ричмонд
В Пермском крае матери погибшего солдата вернули деньги после мошенничества

Женщина перечислила более 2 миллионов рублей на счет подставного лица.

Источник: Комсомольская правда

В Сивинском районе Пермского края прокуратура защитила права местной жительницы, мать погибшего участника специальной военной операции, пострадавшей от действий мошенников.

Женщина перечислила более 2 миллионов рублей на счет подставного лица из Республики Татарстан, введённая в заблуждение мошенниками.

Прокуратура обратилась в суд с иском о возвращении незаконно полученных средств и начисленных процентов за пользование чужими деньгами. Суд полностью удовлетворил требования ведомства.

После того как решение суда вступило в силу, прокуратура возьмёт контроль за его исполнением.