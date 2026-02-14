Ричмонд
Зарядка телефона едва не погубила семью с восьмью детьми на Кубани

Дом многодетной семьи на Кубани сгорел из-за зарядки.

Источник: Прокуратура Краснодарского края

В Тихорецке из-за вспыхнувшего зарядного устройства сгорел частный дом. В момент пожара внутри находились 10 человек, включая 8 детей. Жертв удалось избежать благодаря пожарному извещателю, который разбудил жильцов.

«Жертв удалось избежать благодаря ранее принятым мерам реагирования, межрайонной прокуратуры, в рамках которых в домовладении был установлен датчик автономного дымового пожарного извещателя», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

На данный момент прокуратура контролирует процесс расселения пострадавшей семьи.