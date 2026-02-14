На севере Красноярского края под колесами грузовика погибла 15-летняя девочка

Днем 14 февраля в Дудинке под колесами грузовика погибла 15-летняя девочка. По предварительной информации Госавтоинспекции Красноярского края, 46-летний водитель фуры Shacman выезжал из гаражного массива на улице Линейная и сбил школьницу.
От полученных травм несовершеннолетняя скончалась до приезда врачей. Сейчас на месте трагедии работают полицейские, которые выясняют все обстоятельства.
