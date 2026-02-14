Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере Красноярского края под колесами грузовика погибла 15-летняя девочка

Сотрудники Госавтоинспекции Таймыра работают на месте ДТП, в результате которого погиб подросток.

Источник: Госавтоинспекция Красноярского края

Днем 14 февраля в Дудинке под колесами грузовика погибла 15-летняя девочка. По предварительной информации Госавтоинспекции Красноярского края, 46-летний водитель фуры Shacman выезжал из гаражного массива на улице Линейная и сбил школьницу.

От полученных травм несовершеннолетняя скончалась до приезда врачей. Сейчас на месте трагедии работают полицейские, которые выясняют все обстоятельства.

Ранее мы писали, что в Кызыле на перекрестке улиц Кочетова и Комсомольской произошла авария с участием маршрутного автобуса.