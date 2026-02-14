Ричмонд
Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об угрозе сноса жилых домов в Ягодном

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о нарушении прав жителей села Ягодное Самарской области.

Источник: Коммерсантъ

Собственники опасаются, что их дома могут быть снесены из-за строительства газопровода. Руководитель регионального СУ СКР Павел Олейник доложит о ходе расследования в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Установлено, что в 1990-х годах работники местного автозавода получили земельные участки в селе Ягодное и построили жилые дома. В настоящее время местные власти планируют внести изменения в генеральный план района, включив указанные территории в охранную зону магистрального газопровода. Это может привести к принудительному выселению жильцов и сносу домов.

Собственники обратились в Общероссийский народный фронт с жалобами на ситуацию. Они разместили в интернете петицию с требованием остановить выселение. СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело.