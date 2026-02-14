Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об угрозе сноса жилых домов в Ягодном

Установлено, что в 1990-х годах работники местного автозавода получили земельные участки в селе Ягодное и построили жилые дома. В настоящее время местные власти планируют внести изменения в генеральный план района, включив указанные территории в охранную зону магистрального газопровода. Это может привести к принудительному выселению жильцов и сносу домов.