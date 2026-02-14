В сносе бывшего завода на Кирилловской усмотрели дело о самоуправстве

Как сообщили в ГСУ СКР по Петербургу, неустановленное лицо из числа сотрудников коммерческой организации с 11 по 13 февраля, несмотря на установленный российским законодательством порядок демонтажа зданий, совершило частичный снос объекта. В это время КГИОП рассматривал вопрос об отнесении здания бывшего завода эмалированной посуды к памятникам архитектуры.