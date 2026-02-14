В Азовском море третий день ищут двух пропавших рыбаков

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РК, 12 февраля в 23:30 поступило сообщение о пропаже мужчины, который утром уехал на рыбалку в урочище Насыр Ленинского района и не вернулся.
В ходе поисковых работ выяснилось, что вместе с ним вышел еще один человек.
По последним данным, обследовано 40 км береговой линии и 128 кв. км акватории Азовского моря. К операции привлечено 110 человек и 12 единиц техники от РСЧС, а также 27 человек и 8 единиц техники от МЧС России, включая 3 плавсредства.
