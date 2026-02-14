Ричмонд
В Азовском море третий день ищут двух пропавших рыбаков

В Ленинском районе ведут поиски пропавших в море рыбаков.

Источник: ГУ МЧС по Республике Крым

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РК, 12 февраля в 23:30 поступило сообщение о пропаже мужчины, который утром уехал на рыбалку в урочище Насыр Ленинского района и не вернулся.

В ходе поисковых работ выяснилось, что вместе с ним вышел еще один человек.

По последним данным, обследовано 40 км береговой линии и 128 кв. км акватории Азовского моря. К операции привлечено 110 человек и 12 единиц техники от РСЧС, а также 27 человек и 8 единиц техники от МЧС России, включая 3 плавсредства.

Ранее мы писали, что в Крыму спасатели нашли тело дайвера из Чувашии. Тело погибшего сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда обнаружили 26 мая в 14:15 в 300 метрах от берега в бухте «Широкая».