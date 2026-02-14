В Воронеже экс-чиновнику грозит до 12 лет тюрьмы за взяточничество

Согласно данным СК, в апреле 2024 года мужчина получил через посредника взятку 200 тыс. рублей за то, что зарегистрировал технику без паспорта с отметкой об уплате утилизационного сбора, а также без фактического осмотра техники. Мужчина дал признательные показания, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.