В Воронеже экс-чиновнику грозит до 12 лет тюрьмы за взяточничество

В Воронеже экс-начальника одного из территориальных подразделений управления технадзора Воронежской области подозревают во взяточничестве. В ближайшее время следствие планирует предъявить обвинение. Об этом сообщает в СУ СК по Воронежской области.
Согласно данным СК, в апреле 2024 года мужчина получил через посредника взятку 200 тыс. рублей за то, что зарегистрировал технику без паспорта с отметкой об уплате утилизационного сбора, а также без фактического осмотра техники. Мужчина дал признательные показания, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Следователем СК возбуждено уголовное по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом через посредника в крупном размере). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на 12 лет.