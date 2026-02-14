Ричмонд
В Екатеринбурге глыба льда свалилась с крыши бассейна и чудом не задела детей

В Екатеринбурге с крыши бассейна упала глыба льда.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге с крыши бассейна на улице Коминтерна упала глыба льда. Из-за ЧП едва ли не пострадали дети, сообщила «КП-Екатеринбург» очевидица Анастасия.

— Обрушилась глыба льда, которая была над палками. Моя шестилетняя дочь с подружкой стояли в нескольких сантиметрах от упавшей глыбы, и чудом не пострадали, оставшись стоять между палками в шоке, — рассказала она.

По ее предположениям, лед появился между крышей козырька и декоративными панелями. Под тяжестью они проломились и упали на крыльцо.

Как «КП-Екатеринбург» пояснили в Уральском федеральном университете, бассейн находится в автономном управлении. По словам руководства ФОКа, действительно произошел обвал конструкций навеса, предположительно, из-за снега.

В пресс-службе добавили, что обстоятельства выясняются, проводится внутренняя проверка. Оперативно проводится демонтаж конструкций. Пострадавших нет. На работе бассейна происшествие не сказалось, посетители заходят через резервный вход.