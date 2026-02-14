Ричмонд
Хотел сменить имидж — пришлось вызывать спасателей: в Уфе с пальца мужчины срезали кольцо

В Уфе спасатели распилили кольцо на распухшем пальце мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе мужчине понадобилась помощь спасателей из-за неудачного эксперимента с имиджем. Он обычно носил кольцо на одной руке, но вечером надел его на другую. К утру палец распух и посинел, украшение застряло.

Самостоятельно снять кольцо не получилось — пришлось обращаться в Управление гражданской защиты. Украшение оказалось из прочного сплава, раскусить его было нельзя, поэтому спасатели использовали гравёр и аккуратно распилили кольцо.

В итоге палец спасли, украшение сняли.

