Экс-главу самарского минздрава будут судить за злоупотребление полномочиями

Экс-министр здравоохранения Самарской области уже попадал в поле зрения силовиков в связи с расследованием уголовного дела о злоупотреблениях должностными полномочиями. В марте 2024 года Александр Хинштейн, который на тот момент был депутатом Госдумы, опубликовал фото роскошного особняка Армена Беняна, где силовики провели обыски. В камине и в Библии они обнаружили три млн руб., но тогда бывший чиновник избежал уголовной ответственности. Наказание понес его бывший заместитель Асланбек Майрамукаев, которого в сентябре 2025 года признали виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в сфере закупок медицинского оборудования.