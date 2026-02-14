В Ташкенте из-за зарядки электроскутера чуть не сгорело кафе

Особую тревогу вызывает то, что зарядка происходила в помещении кафе. В подобных местах обычно много мебели, текстиля и оборудования, а значит любое воспламенение могло бы быстро распространиться. Литий-ионные аккумуляторы в случае серьёзной неисправности способны загореться практически мгновенно, выделяя густой и токсичный дым, а потушить их бывает значительно сложнее, чем обычное возгорание проводки.