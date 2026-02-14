Ричмонд
В Ташкенте из-за зарядки электроскутера чуть не сгорело кафе

Vaib.uz (новости Узбекистана. 14 февраля). Ранним утром в столице произошёл инцидент, который вполне мог закончиться серьёзным пожаром.

Источник: Vaib.Uz

Как сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям Ташкента, 14 февраля в 05:09 поступило сообщение о возгорании помещения ресторана, расположенного на улице Паркентской в Яшнабадском районе. Спасательные подразделения прибыли на место уже в 05:16.

К счастью, полноценного пожара не произошло. На месте было установлено, что внутри здания во время зарядки аккумулятора электроскутера произошло короткое замыкание в электропроводке. Именно это и вызвало тревожный сигнал.

Подобные ситуации возникают чаще, чем кажется. Электроскутеры оснащены литий-ионными аккумуляторами, которые чувствительны к перепадам напряжения, перегреву и некачественным зарядным устройствам. Если используется старая или перегруженная проводка, риск замыкания возрастает. Дополнительную опасность создают дешёвые или неоригинальные зарядные устройства, не имеющие встроенной защиты. Даже незначительное повреждение кабеля может привести к искрению и перегреву.

Особую тревогу вызывает то, что зарядка происходила в помещении кафе. В подобных местах обычно много мебели, текстиля и оборудования, а значит любое воспламенение могло бы быстро распространиться. Литий-ионные аккумуляторы в случае серьёзной неисправности способны загореться практически мгновенно, выделяя густой и токсичный дым, а потушить их бывает значительно сложнее, чем обычное возгорание проводки.

Инцидент в Яшнабадском районе завершился без последствий, однако он ещё раз напомнил, что электротранспорт требует осторожности. Даже привычная зарядка аккумулятора в неподходящих условиях способна обернуться серьёзной угрозой.