Водитель потерял сознание за рулем и погиб в Нижегородской области

Трагический инцидент произошел утром 14 февраля в селе Таремское. Водитель автомобиля «Лада Калина» потерял сознание и врезался в опору ЛЭП. Он скончался до приезда медиков. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Ранее сообщалось, что число ДТП снизилось на треть в местах установки камер на нижегородских дорогах.