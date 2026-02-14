Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель потерял сознание за рулем и погиб в Нижегородской области

56-летний мужчина погиб за рулем в Нижегородской области, сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Источник: ГАИ по Нижегородской области

Трагический инцидент произошел утром 14 февраля в селе Таремское. Водитель автомобиля «Лада Калина» потерял сознание и врезался в опору ЛЭП. Он скончался до приезда медиков. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Ранее сообщалось, что число ДТП снизилось на треть в местах установки камер на нижегородских дорогах.