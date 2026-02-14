Упала и травмировала бедро: 67-летнюю туристку эвакуировали в горах Алматы (видео)

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на пульт 112 поступил экстренный вызов: в районе Бутаковского ущелья на высоте более 2 тыс. метров пострадала женщина 1959 года рождения.
По предварительным данным, в результате падения она получила серьезную травму бедра и не могла продолжать путь самостоятельно.
«На помощь пострадавшей незамедлительно выдвинулись спасатели Службы спасения, сотрудники Универсального спасательного подразделения-23 ДЧС Алматы и медики Центра медицины катастроф. Использование современных высокопроходимых автомобилей МЧС позволило сократить время реагирования до минимума. Первая медицинская помощь была оказана пострадавшей менее чем через 30 минут с момента поступления сообщения», — сообщили в ведомстве.
Спасатели обеспечили бережный спуск женщины с горного рельефа и доставили ее в медицинское учреждение. Сопровождавшая ее дочь также была эвакуирована на аварийно-спасательном автомобиле.