Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Упала и травмировала бедро: 67-летнюю туристку эвакуировали в горах Алматы (видео)

Спасатели эвакуировали из горной местности в Алматы 67-летнюю туристку, которая во время похода упала и нуждалась в неотложной помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на пульт 112 поступил экстренный вызов: в районе Бутаковского ущелья на высоте более 2 тыс. метров пострадала женщина 1959 года рождения.

По предварительным данным, в результате падения она получила серьезную травму бедра и не могла продолжать путь самостоятельно.

«На помощь пострадавшей незамедлительно выдвинулись спасатели Службы спасения, сотрудники Универсального спасательного подразделения-23 ДЧС Алматы и медики Центра медицины катастроф. Использование современных высокопроходимых автомобилей МЧС позволило сократить время реагирования до минимума. Первая медицинская помощь была оказана пострадавшей менее чем через 30 минут с момента поступления сообщения», — сообщили в ведомстве.

Спасатели обеспечили бережный спуск женщины с горного рельефа и доставили ее в медицинское учреждение. Сопровождавшая ее дочь также была эвакуирована на аварийно-спасательном автомобиле.