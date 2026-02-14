Источник: в Магнитогорске арестовали главу отдела по борьбе с экстремизмом

ЧЕЛЯБИНСК, 14 фев — РИА Новости. Суд арестовал до 13 апреля начальника межрайонного отделения по противодействию экстремизму, расположенного в Магнитогорске, центра противодействия экстремизму ГУМВД России по Челябинской области, он обвиняется в превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в судебной системе региона.
«Сегодня, 14 февраля Ленинским районным судом Магнитогорска Челябинской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 апреля 2026 года ранее задержанному сотрудниками УФСБ России во взаимодействии с оперативно-розыскной частью СБ ГУМВД России по Челябинской области начальнику межрайонного отделения по противодействия экстремизму центра противодействия экстремизму ГУМВД России по Челябинской области (с дислокацией в Магнитогорске) подполковнику полиции Афонасенко Ильи», — сказал собеседник агентства.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности), уточнил он.
Подозреваемого задержали в пятницу.