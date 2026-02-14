Источник: в Магнитогорске арестовали главу отдела по борьбе с экстремизмом

«Сегодня, 14 февраля Ленинским районным судом Магнитогорска Челябинской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 апреля 2026 года ранее задержанному сотрудниками УФСБ России во взаимодействии с оперативно-розыскной частью СБ ГУМВД России по Челябинской области начальнику межрайонного отделения по противодействия экстремизму центра противодействия экстремизму ГУМВД России по Челябинской области (с дислокацией в Магнитогорске) подполковнику полиции Афонасенко Ильи», — сказал собеседник агентства.