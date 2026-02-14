В горах Алматы из-за лавинной опасности выставлены блокпосты

О мерах безопасности проинформировал Департамент по чрезвычайным ситуациям города. В ведомстве отметили, что в горной местности по-прежнему фиксируется повышенный уровень лавинной угрозы.
Как подчеркнули в ДЧС, в связи с этим ГУ «Казселезащита МЧС РК» совместно с департаментом рекомендуют жителям и гостям города строго соблюдать меры предосторожности и временно отказаться от посещения горных районов. В официальном сообщении говорится:
«В горной местности города Алматы сохраняется повышенный уровень лавинной опасности. В связи с этим ГУ “Казселезащита МЧС РК” и ДЧС Алматы рекомендуют гражданам строго соблюдать меры предосторожности, временно воздержаться от посещения горных районов, а также информирует о выставлении блокпостов на лавиноопасных участках в целях обеспечения безопасности населения».
Кроме того, уточняется, что движение по автодороге, проходящей через лавиноопасные участки, временно ограничено. Проезд будет закрыт до тех пор, пока ситуация с лавинной обстановкой не стабилизируется.
Спасатели также обратились к гражданам с просьбой учитывать погодные условия и официальные предупреждения профильных служб при планировании пребывания в горах.
Ранее «Курсив» рассказывал о том, что спасатели советовали отложить походы в горы из-за возможного провоцирования схода лавин.