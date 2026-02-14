Петростат раскрыл криминальную статистику Петербурга за 2025 год

Доля уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, достигла 11,9% — всего зафиксировано более семи тысяч таких преступлений, что на 5,7% превышает показатель предыдущего года. Тревожная динамика отмечена и в статистике убийств: зарегистрировано 147 убийств и покушений на убийство — это на 10,5% больше, чем в 2024 году. Также на 4,5% выросло число осужденных за хулиганство.