Ученик полоснул одноклассника ножом по лицу в частной нижегородской школе

Мальчик уточнил, что все случилось на глазах учителя. Директор образовательного учреждения Нина Секаева сказала, что с детьми проведена беседа. И заверила: прежде конфликты между мальчиками не наблюдались. При этом, как следует из сюжета «Кстати», родители напавшего считают, что ничего страшного не произошло.