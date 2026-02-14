Не смог войти — решил сжечь: во Фрунзенском районе мужчина устроил пожар у чужой квартиры

Инцидент произошёл вечером 10 февраля. Около 23:45 неизвестный попытался проникнуть в одну из квартир дома № 46, однако, потерпев неудачу, решил поджечь входную дверь. После того как дверь частично обгорела, злоумышленник скрылся с места происшествия. Сообщение о случившемся поступило в полицию спустя несколько минут — в 00:01 11 февраля.