Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородца оштрафовали за то, что он спрыгнул на пути в метрополитене

Инцидент произошел 11 февраля на станции метро Московская.

Источник: Нижегородская правда

Жителя Нижнего Новгорода оштрафовали за то, что он спрыгнул на пути метрополитена, пытаясь поднять упавшие личные вещи. Об этом случае рассказали в МП «Нижегородское метро», вновь напомнив о правилах поведения.

11 февраля 2026 года около полудня на станции метро Московская 51-летний мужчина уронил личные вещи на пути и спрыгнул вниз, чтобы их достать. Его оперативно задержали и передали сотрудникам полиции. Нижегородцу выписали штраф.

В метрополитеге напомнили, что такой поступок мог привести к тяжёлым последствиям. Поэтому в таких случаях не нужно пытаться достать свои вещи с путей самостоятельно, а лучше сообщить сотруднику метро или на пост безопасности.

«Сотрудники метро имеют регламент, оборудование и полномочия для безопасного извлечения предметов с путей», — напомнили в организации.