Нижегородца оштрафовали за то, что он спрыгнул на пути в метрополитене

Жителя Нижнего Новгорода оштрафовали за то, что он спрыгнул на пути метрополитена, пытаясь поднять упавшие личные вещи. Об этом случае рассказали в МП «Нижегородское метро», вновь напомнив о правилах поведения.
11 февраля 2026 года около полудня на станции метро Московская 51-летний мужчина уронил личные вещи на пути и спрыгнул вниз, чтобы их достать. Его оперативно задержали и передали сотрудникам полиции. Нижегородцу выписали штраф.
В метрополитеге напомнили, что такой поступок мог привести к тяжёлым последствиям. Поэтому в таких случаях не нужно пытаться достать свои вещи с путей самостоятельно, а лучше сообщить сотруднику метро или на пост безопасности.
«Сотрудники метро имеют регламент, оборудование и полномочия для безопасного извлечения предметов с путей», — напомнили в организации.