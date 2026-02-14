Ричмонд
Бастрыкин потребовал доклад по расследованию нападения собаки на ребёнка в Омске

Бездомное животное укусило семилетнего мальчика в посёлке Степном.

Источник: Om1 Омск

Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении бездомной собаки на ребёнка в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В феврале текущего года в посёлке Степном города Омска бездомная собака напала на семилетнего мальчика, укусив его. В населённом пункте наблюдается проблема с большим числом бездомных животных, которые регулярно проявляют агрессию по отношению к местным жителям.

Несмотря на многочисленные обращения в соответствующие структуры, мер по организации отлова не было предпринято. В связи с этим в СУ СК России по Омской области было возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Владимировичу Батищеву представить доклад о ходе расследования дела и его результатах.

Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.