В рейсовом автобусе Гомель — Вильнюс нашли контрабандные сигареты на 12 тыс. евро

Водители рейсового автобуса, прибывшего на пункт пропуска «Мядиненкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог»), заявили, что не перевозят ничего запрещенного. При этом таможенников смутило подозрительно малое число пассажиров — всего семь человек.
Во время детального осмотра автобуса таможенники обнаружили контрабандные сигареты в потолке спальни водителя, а также под обивкой, полами и другими конструкционными полостями автобуса. Всего найдено 2500 пачек сигарет, которые оценили в 12 375 евро.
Сообщается, что в Литве начали досудебное расследование по этой ситуации.