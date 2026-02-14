Ричмонд
В рейсовом автобусе Гомель — Вильнюс нашли контрабандные сигареты на 12 тыс. евро

Вильнюсская таможня задержала рейсовый автобус белорусского перевозчика Гомель — Вильнюс, в котором оказались контрабандные сигареты. Об этом сообщает Infotrans Media Belarus со ссылкой на литовскую таможню.

Источник: Литовская таможня

Водители рейсового автобуса, прибывшего на пункт пропуска «Мядиненкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог»), заявили, что не перевозят ничего запрещенного. При этом таможенников смутило подозрительно малое число пассажиров — всего семь человек.

Во время детального осмотра автобуса таможенники обнаружили контрабандные сигареты в потолке спальни водителя, а также под обивкой, полами и другими конструкционными полостями автобуса. Всего найдено 2500 пачек сигарет, которые оценили в 12 375 евро.

Сообщается, что в Литве начали досудебное расследование по этой ситуации.