«Дети разревелись, люди прятались в магазинах»: акция с воздушными шарами в уфимском ТЦ привела к давке

Уфимцы устроили давку в ТЦ во время акции с 7 тысячами шаров.

Источник: Комсомольская правда

В уфимском торговом центре произошла давка во время акции с тысячами шаров. Об этом в соцсетях сообщили местные жители.

Мероприятия было организовано в честь Дня Святого Валентина. Над крышей внутри ТЦ подвесили охапку из 7 тысячами шаров. В 20 из них были спрятаны призы: подарочные карты, билеты в кино и ужины в ресторане. Сброс шаров был запланирован на 16:00. За час до этого вокруг комплекса стала собираться пробка. Огромное число желающих собралось поучаствовать в акции и, когда все началось, они устроили давку.

— Люди пришли с иглами и начали лопать шары, которые даже не успевали долетать до людей. Дети разревелись. Кому-то даже стало плохо. Приехала «скорая». Также некоторые покупатели прятались от давки в магазинах, — рассказывают уфимцы.

Наш читатель также добавил: во время акции как минимум трижды звучало объявление о том, что потерялись дети: два мальчика 7 и 10 лет и девочка, которой 11.

— Я не смог заснять всю толпу, которая скопилась на −1 уровне, потому что просто не мог двигаться, — добавил собеседник.

