«Дети разревелись, люди прятались в магазинах»: акция с воздушными шарами в уфимском ТЦ привела к давке

Мероприятия было организовано в честь Дня Святого Валентина. Над крышей внутри ТЦ подвесили охапку из 7 тысячами шаров. В 20 из них были спрятаны призы: подарочные карты, билеты в кино и ужины в ресторане. Сброс шаров был запланирован на 16:00. За час до этого вокруг комплекса стала собираться пробка. Огромное число желающих собралось поучаствовать в акции и, когда все началось, они устроили давку.