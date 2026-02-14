Ричмонд
В Казани пропала 30-летняя женщина, ушедшая из дома пять дней назад

9 февраля ее муж обратился с заявлением о пропаже женщины.

Источник: Комсомольская правда

В Казани разыскивают 30-летнюю Тамару Волкову. Пропавшая ушла из дома в Авиастроительном районе в первой половине дня и до сих пор не вернулась.

Тамара была одета в темно-серую куртку, синие джинсы, черные полуботинки и светло-серую шапку. Женщина имеет нормальное телосложение ростом 170 сантиметров, светло-каштановые волосы и карие глаза.

Всех, кто знает о ее местонахождении, просят звонить по телефонам: (800) 700−54−52 или 112. Водителей, которые проезжали 9 февраля в районе улиц Максимова, Ленинградской, Копылова, Побежимова, просят проверить записи с видеорегистраторов.