В Челябинске полицейские забрали троих девушек из спа-салона в отдел

В Челябинске сотрудники УМВД вместе с бойцами ОМОН проверили спа-салон в жилом доме в Калининском районе. Жаловались соседи. Полицейские изучили документы заведения, осмотрели помещения и опросили персонал на предмет возможного оказания противоправных услуг. В итоге трех сотрудниц доставили в районный отдел полиции для установления личности.