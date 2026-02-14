В Челябинске полицейские забрали троих девушек из спа-салона в отдел

В Челябинске сотрудники УМВД вместе с бойцами ОМОН проверили спа-салон в жилом доме в Калининском районе. Жаловались соседи. Полицейские изучили документы заведения, осмотрели помещения и опросили персонал на предмет возможного оказания противоправных услуг. В итоге трех сотрудниц доставили в районный отдел полиции для установления личности.
— Мероприятия, направленные на выявление и пресечение деятельности заведений, оказывающих услуги под видом спа-салонов, сотрудники полиции проводят регулярно, — отметили в ведомстве.
Девушек проверили по базам МВД и провели дактилоскопирование. Сотрудницам салона также разъяснили, какая ответственность предусмотрена за противоправную деятельность.