Прокуратура проверяет информацию о сливе сточных вод на пляж и променад в Янтарном

Сотрудники ведомства выехали на место.

Источник: прокуратура Калининградской области

Природоохранная прокуратура проверяет информацию о сливе неочищенных сточных вод на пляж и променад в Янтарном. Информацию опубликовали в телеграм-канале ведомства.

Сотрудники Росприроднадзора, администрации Янтарного и природоохранной прокуратуры выехали на место для проверки информации. Сейчас специалисты ищут владельца колодца, из которого сливают сточные воды.

«По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — рассказали в ведомстве.

В ноябре природоохранная прокуратура проверяла информацию о загрязнении Балтийского моря в Калининградской области. Сброс неочищенных сточных вод обнаружили в районе Филинской бухты.