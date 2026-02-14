Прокуратура проверяет информацию о сливе сточных вод на пляж и променад в Янтарном

Природоохранная прокуратура проверяет информацию о сливе неочищенных сточных вод на пляж и променад в Янтарном. Информацию опубликовали в телеграм-канале ведомства.
Сотрудники Росприроднадзора, администрации Янтарного и природоохранной прокуратуры выехали на место для проверки информации. Сейчас специалисты ищут владельца колодца, из которого сливают сточные воды.
«По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — рассказали в ведомстве.
В ноябре природоохранная прокуратура проверяла информацию о загрязнении Балтийского моря в Калининградской области. Сброс неочищенных сточных вод обнаружили в районе Филинской бухты.