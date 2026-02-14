В Новосибирске продолжают поиски тела утонувшей два дня назад девочки

Как сообщала «РГ», днем 12 февраля восьмилетняя девочка гуляла без присмотра и в одиночку прошла практически через всю ширину реки от левого берега до открытой воды. На льду была найдена ее «ватрушка». Ребенок, по словам очевидцев, ушел под воду. Девочку, двигавшуюся в опасном направлении, видели прохожие, но предотвратить трагедию не успели. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти ребенку по неосторожности.