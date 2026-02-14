Ричмонд
В Новосибирске продолжают поиски тела утонувшей два дня назад девочки

Тело девочки, пропавшей 12 февраля в районе Ясного берега в Новосибирске, не удалось обнаружить в Оби до сих пор. Как сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС), на сегодняшний момент спасатели с помощью эхолотов обследовали 2,5 квадратных километра водного пространства, уделяя особое внимание проталинам.

Источник: МАСС

Во время поисков был пройден маршрут от места, где, как предполагается, утонул ребенок (недалеко от Димитровского моста), до острова Саронок. Длина дистанции — 17 километров, где были исследованы все потенциально опасные зоны.

Спасатели готовы продолжать поиски

Как сообщала «РГ», днем 12 февраля восьмилетняя девочка гуляла без присмотра и в одиночку прошла практически через всю ширину реки от левого берега до открытой воды. На льду была найдена ее «ватрушка». Ребенок, по словам очевидцев, ушел под воду. Девочку, двигавшуюся в опасном направлении, видели прохожие, но предотвратить трагедию не успели. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти ребенку по неосторожности.