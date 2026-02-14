У депутата гордумы Краснодара Виктора Тимофеева требуют конфисковать имущество

Ответчиками, помимо Виктора Тимофеева, в карточке дела указаны Инна и Инесса Тимофеевы, а также Елена Василенко. В качестве третьих лиц выступают ООО «КГС-Автоцентр» (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств), ООО «КГС-Мол» (транспортная обработка грузов) и ООО «КГС» (деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам). Предварительное судебное заседание назначено на 26 февраля.