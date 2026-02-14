В Анапе обнаружили старые выбросы мазута с танкеров «Волгонефть»

«13 февраля их (выбросы мазута — ред.) обнаружили у кромки воды — море размыло песок и обнажило давние выбросы. Куски размером до 40 см на пляже “Хуторок” оперативно убрали сотрудники Кубань-СПАС», — говорится в сообщении.
Также на некоторых участках возле кромки воды обнажилась мелкая крошка из старых выбросов мазута. Уборку частично завершили в пятницу, на следующий день уборка продолжилась.
Свежих выбросов нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе с 6 по 13 февраля не зафиксировано, добавили в оперштабе.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе завершено.