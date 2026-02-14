В Анапе обнаружили старые выбросы мазута с танкеров «Волгонефть»

15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе завершено.