В Анапе обнаружили старые выбросы мазута с танкеров «Волгонефть»

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости Крым. Старые выбросы нефтепродуктов с затонувших танкеров «Волгонефть» обнаружили на берегу в Анапе, их оперативно убрали сотрудники отряда «Кубань-СПАС». Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Источник: Оперштаб Краснодарский край

«13 февраля их (выбросы мазута — ред.) обнаружили у кромки воды — море размыло песок и обнажило давние выбросы. Куски размером до 40 см на пляже “Хуторок” оперативно убрали сотрудники Кубань-СПАС», — говорится в сообщении.

Также на некоторых участках возле кромки воды обнажилась мелкая крошка из старых выбросов мазута. Уборку частично завершили в пятницу, на следующий день уборка продолжилась.

Свежих выбросов нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе с 6 по 13 февраля не зафиксировано, добавили в оперштабе.

15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе завершено.