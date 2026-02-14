На Малом проспекте Петроградской стороны после обрушения дома частично откроют движение

Напомним, обрушение дома на Большой Зелениной произошло в августе 2024 года из-за непрофессиональных действий подрядчика, работавшего по контракту с Фондом капремонта. Авария началась с обвала перекрытий между первым и вторым этажами, где велись ремонтные работы. На тот момент жильцы были заранее расселены, в здании находился только персонал. Здание 1902 года постройки до инцидента ни разу капитально не ремонтировалось.