Жительница Мурино украла ювелирку на миллион рублей из дома в деревне

Женщину задержали и доставили в отдел.

Источник: Комсомольская правда

Ювелирные украшения на миллион рублей украли у жительницы Ленобласти. Инцидент произошел в доме на улице Светлая в деревне Порошкино. Как рассказала женщина, из дома также похитили деньги. Приехавшие на место полицейские приняли заявление от жертвы вора. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

— Женщина рассказала, что в период с 28 января по 11 февраля неизвестный проник в ее двухэтажный дом и украл ювелирные изделия на сумму около 1 177 000 рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства. Было возбуждено уголовное дело.

13 февраля 2026 года в 22:10 в квартире дома на Шоссе в Лаврики в Мурино опергруппа уголовного розыска задержали женщину, которая и оказалась воровкой денег и драгоценностей. Украденные вещи изъяли. Женщину доставили в полицейский отдел.