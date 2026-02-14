Жительница Мурино украла ювелирку на миллион рублей из дома в деревне

Ювелирные украшения на миллион рублей украли у жительницы Ленобласти. Инцидент произошел в доме на улице Светлая в деревне Порошкино. Как рассказала женщина, из дома также похитили деньги. Приехавшие на место полицейские приняли заявление от жертвы вора. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.