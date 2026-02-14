В аэропорту Диксона пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП

КРАСНОЯРСК, 14 фев — РИА Новости. Самолет с 52 пассажирами, выполнявший рейс из Игарки в Диксон в заполярной зоне Красноярского края, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.