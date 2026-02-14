В аэропорту Диксона пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП

По предварительным данным, инцидент произошел в субботу в аэропорту Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края.
«После посадки воздушного судна Ан-72 авиакомпании “А247”, выполнявшего нерегулярный чартерный рейс из города Игарка, допущено выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находились 52 пассажира и члены экипажа», — говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Норильская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.