В Прикамье ищут пропавшего предпринимателя

В Пермском крае организован экстренный сбор на поиски 47-летнего мужчины, который пропал 13 февраля. Днём он вышел из дома в деревне Заозерье Хохловского сельского поселения Пермского муниципального округа и с тех пор не выходит на связь. Известно, что при нём был туристический рюкзак. Пропавший — Алексей Антипкин. Он возглавляет мебельную компанию.