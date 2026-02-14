В Прикамье ищут пропавшего предпринимателя

В Пермском крае организован экстренный сбор на поиски 47-летнего мужчины, который пропал 13 февраля. Днём он вышел из дома в деревне Заозерье Хохловского сельского поселения Пермского муниципального округа и с тех пор не выходит на связь. Известно, что при нём был туристический рюкзак. Пропавший — Алексей Антипкин. Он возглавляет мебельную компанию.
Всех, кто готов присоединиться к поискам, просят приехать к 18:30 по адресу: Хохловское сельское поселение, деревня Заозерье, улица Полевая, 33 (координаты: 58.181907, 56.313840). Добровольцам рекомендуют одеться по-лесному: надеть удобную и тёплую одежду и обувь по погоде.
С собой желательно взять лыжные палки, светоотражающий жилет, фонарь, воду, термос с горячим чаем или кофе, перекус, сухую сменную одежду и полностью заряженный телефон.
Также необходимо установить приложение «Геотрекер» для Android или «Османд» для iOS. По всем вопросам можно обращаться к координатору поисков Ларисе Стадник по телефону