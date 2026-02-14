Девушка и 12-летний ребенок пострадали при давке в торговом центре. Обоих скорая помощь увезла в больницу

При давке во время акции «7000 шаров» в торговом центре «Планета» в Уфе пострадали 27-летняя девушка и 12-летний ребенок. Их увезли госпитализировали на скорой помощи. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Башкирии.
— Ребенок поступил в детскую городскую больницу № 17. Ему наложили гипс и направили на амбулаторное лечение, — передали в ведомстве, — Девушка с закрытым переломом [предположительно, ноги]. Ее госпитализировали в травматологическое отделение ГКБ № 21. Она находится в состоянии средней степени тяжести.
Напомним, мероприятие в «Планете» было организовано в честь Дня Святого Валентина. Над крышей внутри ТЦ подвесили охапку из 7 тысяч шаров. В 20 из них были спрятаны призы: подарочные карты, билеты в кино и ужины в ресторане. Когда случился сброс шаров, огромное число людей среди участников акции устроили давку.
