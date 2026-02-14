В Белгороде часть домов останется без горячей воды до прихода тепла

По словам губернатора, подача воды, работа канализации, обеспечение газом, теплом и электроэнергией сохраняются за счет постоянных или резервных источников. Гладков также предупредил о возможных временных отключениях электроэнергии в отдельных районах — до конца дня и в первой половине следующего дня до 13:00 мск — в связи с восстановительными работами.